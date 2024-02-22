top of page
HOME
Make Boundless Communication
服務項目
最新消息
最新消息
關於 cacaFly
cacaFly 聖洋科技於 2009 年成立，為台灣社群行銷的領導品牌。
cacaFly 深耕市場多年，擁有超過200位以上通過認證的專業媒體行銷大軍，協助客戶在數位領域開疆闢土，專業技能涵蓋社群、創意企劃、媒體整合、數據分析、趨勢預測，靈活運用各媒體優勢，提供領先市場的行銷策略，為品牌發展創造更多的可能性。
cacaFly 持續以最具前瞻性的觀點，洞悉瞬息萬變的數位浪潮，與市場趨勢無縫接軌；以媒體科技發展為核心，為客戶開拓數位行銷新視野。
關於cacaFly
聯絡我們
聯絡我們
台北辦公室
台灣台北市大安區基隆路二段172-1號 13 樓
服務專線：02-66315699
傳真：02-66315698
新竹辦公室
台灣新竹縣竹北市復興三路二段 168 號 7 樓之一
業務服務，請撥台北服務專線
傳真：03-6581507
馬來西亞分公司
A-8-5, Plaza Bukit Jalil (Aurora Sovo), No. 1, Persiaran Jalil 1, Bandar Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur.
請透過網站上資訊與我們連絡：
印尼分公司
APL Tower 38Th Floor Unit 1 Jl. Letjen S. Parman kav 28 West Jakarta2 11470, Indonesia.
請透過網站上資訊與我們連絡：
bottom of page