關於 cacaFly

cacaFly 聖洋科技於 2009 年成立，為台灣社群行銷的領導品牌。

cacaFly 深耕市場多年，擁有超過200位以上通過認證的專業媒體行銷大軍，協助客戶在數位領域開疆闢土，專業技能涵蓋社群、創意企劃、媒體整合、數據分析、趨勢預測，靈活運用各媒體優勢，提供領先市場的行銷策略，為品牌發展創造更多的可能性。

cacaFly 持續以最具前瞻性的觀點，洞悉瞬息萬變的數位浪潮，與市場趨勢無縫接軌；以媒體科技發展為核心，為客戶開拓數位行銷新視野。